Kommt Wahlrecht für Ausländer doch?

CSV-Präsident Frank Engel kündigte im August an, seine Christlich Soziale Partei werde daran arbeiten, das Wahlrecht für ausländische Mitbürger in Luxemburg zu erwirken. Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) erinnerte kürzlich daran, dass fast die Hälfte der Bevölkerung vom nationalen demokratischen Prozess ausgeschlossen sei. Anlässlich des 100. Jahrestages der allgemeinen Wahl hat die Association de soutien aux travailleurs étrangers (ASTI) eine Erklärung veröffentlicht, in der sie das immer größer werdende demokratische Defizit beklagt.

Nach dem Ergebnis des Referendums aus dem Jahr 2015, bei dem sich 80 Prozent der Luxemburger gegen die Öffnung des Wahlrechts für Ausländer aussprachen, schien das Thema von der politischen Agenda verschwunden. Frank Engel schlägt nun vor, den europäischen Bürgern das Wahlrecht dennoch einzuräumen, obwohl es in seiner Partei keine Einstimmigkeit hierüber gibt.

Luxemburger werden bald eine Minderheit sein

Laut Alex Bodry, Vorsitzender der LSAP-Fraktion, sei es nicht angebracht, die Luxemburger erneut zu befragen. «Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Ergebnis heute anders ausfallen würde als im Jahr 2015», erklärte er. Der sozialdemokratische Abgeordnete glaubt, es gehe stattdessen darum, «andere Wege zu finden, Ausländer einzubeziehen, indem man die Gremien, die sie vertreten, stärkt oder neue Einrichtungen schafft».

Bodry glaube nicht, dass das Wahlrecht wieder auf den Tisch gelegt werden wird, auch wenn diese Diskussion aufgrund der demografischen Gegebenheiten, die die Luxemburger in einigen Jahren zwangsläufig zu einer Minderheit machen, nicht auf unbestimmte Zeit verschoben werden könne.

(Maurice Magar/L'essentiel)