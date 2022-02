Vorhandener Baugrund «muss mobilisiert werden»

Auf Initiative von Nathalie Oberweis (déi Lénk) wurde die Wohnungskrise am Donnerstag erneut in der Abgeordnetenkammer thematisiert. «Ohne eine ehrgeizige Steuerreform wird die Krise nicht gelöst werden», sagte die Abgeordnete, die «das Thema des Besitzes und der Zurückhaltung von Grundstücken ansprechen wollte, da die Wohnungskrise die schwerste Krise ist, die Luxemburg erlebt». Nathalie Oberweis zufolge «wird oft gesagt, dass die Wohnungsprobleme in der Verantwortung der Bauträger liegen, aber weder der Staat noch die Gemeinden nehmen ihre Rolle voll wahr».

Henri Kox (Déi Gréng) betonte dabei, dass Luxemburg durchaus «über ein Potenzial für den Wohnungsbau verfügt», auch innerhalb der bereits verabschiedeten Allgemeinen Bebauungspläne (Plan d'aménagement général, PAG). «Wir brauchen nicht unbedingt eine Erweiterung des Umfangs der Baugebiete, sondern eine Mobilisierung der vorhandenen Grundstücke», rief der Wohnungsbauminister dem Podium zu. Er erklärte, dass die Regierung und die Gemeinden «sich der Herausforderung bewusst sind», und verwies auf die laufenden Projekte «in Mamer oder Düdelingen».

Mehrere Redner, wie Marc Lies (CSV) und Semiray Ahmedova (Déi Gréng), kritisierten die «schleppende Verwaltung» im Vorfeld des Wohnungsbaus, während Yves Cruchten (LSAP) hervorhob, dass zu viele Grundstücke in Privatbesitz seien. Henri Kox drängte auf eine Reform der Grundsteuer, die «bis zur nächsten Rede zur Lage der Nation», also im Herbst, vorgelegt werden soll. «Das ist ein Instrument, aber es gibt auch andere, wie die Besteuerung leerstehender Gebäude, die die Regierung nicht einmal nutzt», kritisierte Nathalie Oberweis.

(JG/L'essentiel)