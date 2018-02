Immer mehr Trickbetrüger rufen in Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale hat in den vergangenen Monaten vermehrt auf betrügerische Anrufe aus dem Ausland hingewiesen. Am Freitag erklärte der Minister für innere Sicherheit, Etienne Schneider, dass es 2017 «mehrere hundert Vorfälle» dieser Art gab und dass die fragwürdigen Anrufe «zugenommen haben.»

Das rät die Polizei:



• Ignorieren Sie den Anruf. Legen Sie aber nicht gleich auf, weil die Betrüger dann wissen, dass die Nummer in Gebrauch ist.

• Rufen Sie nicht zurück.

• Blockieren Sie die Nummer.

• Überprüfen Sie Ihre Rechnung und melden sich im Falle eines Betruges bei der Polizei.

• Warnen Sie Ihre Mitmenschen.

Besonders viele dieser Phishing-Versuche (dabei versuchen die Betrüger an Daten ihrer Opfer zu kommen) oder Ping-Calls (dabei lässt der Betrüger nur kurz anklingeln und der Rückruf ist sehr teuer) erreichten Luxemburger Handys zwischen Weihnachten und Neujahr nicht nur aus Liberia, sondern auch aus Belgien. Das Beunruhigende: Im Großherzogtum gibt es keine zureichende Rechtsgrundlage. Und der Schutz des Regulierungsinstitutes (ILR) ist begrenzt. Das soll sich nun aber ändern.

Nicht abheben!

Auch wenn 2017 «keine formellen Beschwerden registriert wurden», so Schneider, sollen die Kunden von künftigen europäischen Maßnahmen geschützt werden, die auch hierzulande umgesetzt würden. Darunter fällt die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation. Nach Ansicht des Ministers sollte das ILR dann in der Lage sein, direkter bei den luxemburgischen Mobilfunkanbietern einzugreifen. Dies ist bereits in Deutschland der Fall, wo die Betreiber die Abrechnung von betrügerischen Anrufen stornieren können.

Am allerbesten ist es aber, erst überhaupt nicht in die Falle zu tappen. Die Polizei fordert die Kunden deshalb auf, wachsam zu sein. «Bei merkwürdigen Telefonnummern sollte man nicht abheben und auch nicht zurückrufen. Auf gar keinen Fall sollte man persönliche Daten per Telefon oder E-Mail weitergeben», rät ein Sprecher von Tango.

(NC/L'essentiel)