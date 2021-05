Blutvorräte des Roten Kreuz reichen noch 7 Tage

Die Krankenhäuser in Luxemburg brauchen Blut, und zwar dringend, da der aktuelle Vorrat weniger als 7 Tage reicht. Das Luxemburger Rote Kreuz hat am heutigen Freitagmorgen einen Spendenaufruf gestartet. «Wir appellieren dringend an unsere regelmäßigen Spender, ihre Spende in den kommenden Wochen einzuplanen», erklärt Andrée Heinricy, Ärztin im Bluttransfusionszentrum, in einer Pressemitteilung des Roten Kreuzes.

Die Blutvorräte sind seit einigen Wochen rückläufig. Dies ist traditionell im Mai der Fall, wegen der vielen Feiertage. Aber in diesem Jahr hat die Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Krankenhäusern auch die Nachfrage nach Blutprodukten erhöht. Deswegen ruft das Rote Kreuz seine regelmäßigen Spender auf, sich zu engagieren. «Sie wissen, wie das Bluttransfusionszentrum arbeitet, und sie ermöglichen eine schnellere Entnahme, weil sie keine ausführliche Begleitung brauchen wie die Erstspender, denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird», schreibt das Rote Kreuz. Gleichzeitig suche man aber auch weiterhin nach neuen Spendern.

Die Vorräte an Blutprodukten müssen regelmäßig aufgefüllt werden, da einige der Komponenten eine kurze Haltbarkeit haben. Thrombozyten zum Beispiel haben eine Haltbarkeit von weniger als einer Woche und es ist nicht möglich, große Vorräte anzulegen.

