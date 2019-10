«Wilke»-​​Wurst-​​Skandal trifft auch Luxemburg

Wie die Regierung am Montag in einem Communiqué mitteilt, wurde Wurst des deutschen Herstellers «Wilke» auch in Luxemburg verkauft. Die luxemburgische Behörde für Lebensmittelsicherheit sei am vergangenen Wochenende über das europäischen Schnellwarnsystem RASFF darüber informiert worden.

Listerien können Fieber, starke Kopfschmerzen und die Infektionskrankheit Listeriose auslösen. «Sollten diese Symptome nach dem Verzehr aufgetreten sein, raten wir unseren Kunden, einen Arzt zu konsultieren», heißt es in der Mitteilung.



Besonders Schwangere und immunschwache Menschen sollten die Symptome ernst nehmen, weil das Bakterium vor allem bei ihnen die Infektionskrankheit Listeriose hervorrufen kann. Diese kann zu einer Sepsis, einer Hirninfektion und sogar zu Fehlgeburten führen.

Die Behörden in Deutschland hatten nach zwei Todesfällen durch Listerien in Fleischwaren die Produktion des Wurstherstellers in Nordhessen geschlossen. Monatelang seien in Wurstprodukten der Firma die Keime nachgewiesen worden.

Bisher keine Krankheitsfälle in Luxemburg

Einige dieser Produkte seien in Luxemburger Großküchen gelandet. Gemäß den derzeit der Behörde vorliegenden Informationen, seien die betroffenen Lebensmittel allerdings nicht an den Endverbraucher weitergegeben worden.

Gleichzeitig wurde eine Rückrufaktion für bestimmte Fleischprodukte des niederländischen Herstellers Offerman sowie Raostbeef der Marke «Délifin» (100-Grammpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Oktober) eingeleitet – ebenfalls wegen Listerien. Diese Rückrufe hätten jedoch nichts mit dem Fall in Deutschland zu tun. Die Offerman-Produkte landeten ebenfalls in Großküchen, das Roastbeef wurde in den Aldi-Filialen verkauft. «Angesichts des Umfangs der in Deutschland und den Niederlanden getroffenen Maßnahmen können zusätzliche Rückrufe derzeit nicht ausgeschlossen werden», erklärt die Regierung.

Alle betroffene Betriebe werden oder wurden kontrolliert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Luxemburg keine Krankheitsfälle in diesem Zusammenhang gemeldet worden.

(sw/L'essentiel)