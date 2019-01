Putzfrau kämpft gegen den portugiesischen Staat

«Der OGBL muss rechtliche Schritte gegen den portugiesischen Staat einleiten», so heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Es geht um die Situation einer Putzfrau, die seit 1993 für die portugiesische Botschaft in Luxemburg arbeitet und deren Vertrag am 1. Januar dieses Jahres gekündigt wurde. Der OGBL verurteilt die Kündigung und sieht «eine Vertragsverletzung, die ohne jede im Luxemburger Arbeitsgesetzbuch vorgesehene Kündigungsmöglichkeit durchgeführt wurde».

Dieser Fall geht bereits mehrere Wochen zurück. Im vergangenen November verurteilte die Gewerkschaft das Fehlen eines schriftlichen Arbeitsvertrags und das seit 25 Jahren, sowie einen Arbeitslohn «unterhalb des Luxemburger Mindestlohns». Das Gehalt der Putzfrau wurde offensichtlich auch «seit 2010» nicht mehr der Indexierung angepasst. Als der OGBL sich dem Fall annahm, wurde der Arbeitnehmerin ein neuer Arbeitsvertrag mit «einer Reihe von Unregelmäßigkeiten» vorgelegt. Sie sollte fortan als portugiesische Beamte angestellt sein.

Als sie sich weigerte, den neuen Vertrag «sofort» zu unterschreiben, wurde sie zum 1. Januar 2019 entlassen. Darüberhinaus wurde ihr am 2., 3. und 4. Januar der Zugang zur Botschaft verweigert. Der OGBL fordert, dass der missbräuchliche Charakter dieser Kündigung anerkannt wird und verweist auf die «Rechte, die der portugiesische Staat hier in seiner Rolle als Arbeitgeber missachtet». Die portugiesische Botschaft in Luxemburg stand am Freitagmittag für Anfragen von L'essentiel nicht zur Verfügung.

