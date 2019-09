Luxemburger Piloten können nicht alles geben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während des Waldbrandes in Burscheid im August hätte die Luxemburger Air Rescue (LAR) ihren «Bambi-Bucket» gut gebrauchen können. «Bambi-Bucket», das ist ein großer Behälter für Löschwasser, der an einem Hubschrauber befestigt wird. Er ermöglicht das Bekämpfen von Bränden aus der Luft. Die LAR hat dieses System in ihren Beständen, aber die Kosten für die Ausbildung von Piloten und Besatzung sind 2018 explodiert. Die Ausbildung kann sie daher nicht mehr finanzieren.

Gleiches gilt für Manöver zur Bergung von Menschen aus schwierigem Gelände. Bei der LAR kam dies etwa sechsmal im Jahr vor, dann wurden die Regeln verschärft. Die Air Rescue hatte dem großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienst (CGDIS) im September 2018 einen Antrag auf Übernahme der Kosten zur Ausbildung für diese Einsätze übermittelt. Tom Barnig vom CGDIS sagte, er habe den Antrag erhalten, aber er habe ihn aus Haushaltsgründen abgelehnt.

Unverständnis beim Vizepräsidenten

Am Dienstag entgegnete die Innenministerin Taina Bofferding in einer parlamentarischen Antwort auf mehrere Anfragen von Abgeordneten, dass weder ihr Ministerium noch das CGDIS einen formellen Antrag auf Finanzierung der «Bambi-Bucket»-Ausbildung erhalten haben. Wie LAR-Vizepräsident Marc Rob gegenüber L'essentiel schildert, ähnelt das Hubschraubertraining für die Höhenrettung zwar dem des «Bambi-Buckets», sei aber nicht gänzlich gleich.

Der stellvertretende Vorsitzende reagierte daher auf die Antwort der Ministerin mit Unverständnis und glaubte, dass mit Worten gespielt wurde. Das Ministerium teilte auch mit, dass die Polizei bald auch einen «Bambi-Bucket» haben werde. Das löst jedoch nicht das Finanzierungsproblem für das Training.

(Maurice Magar/L'essentiel)