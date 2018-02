200 Jobs wackeln bei Schweden-​​Bank Nordea

Artikel per Mail weiterempfehlen

Große Unsicherheit herrscht derzeit auf den Fluren der Bank Nordea in Luxemburg-Findel. Laut Informationen von L'essentiel will der schwedische Finanzkonzern seine Geschäfte im Großherzogtum aufgeben und die Zentrale in der Rue de Neudorf bis zum Jahresende verlassen. Betroffen von den Umstrukturierungen sind insgesamt 350 Mitarbeiter.

Das Schweizer Geldhaus UBS hat sich indes bereit erklärt, zumindest die Private-Banking-Aktivitäten der Nordea und einen Teil des Personals zu übernehmen. 150 Mitarbeiter könnten auf diese Weise versetzt werden, heißt es von der Bankengewerkschaft Aleba. «Es werden nicht mehr als 50 sein», sagt hingegen ein anderer Insider.

Somit stehen 200 bis 300 Angestellte der Nordea vor einer unsicheren Zukunft. Die Verhandlungen über freiwillige Abgänge und Vorruhestandsregelungen stehen noch aus. Von Tag zu Tag wird es wahrscheinlicher, dass ein Sozialplan ausgehandelt werden muss. Die Mitarbeiter von Nordea Asset Management (180 Personen) sind davon jedoch nicht betroffen, da der Konzern das Vermögensverwaltungsgeschäft im Großherzogtum behalten will.



(TH/L'essentiel)