Nach dem Diesel sinkt nun auch der Benzinpreis

In Luxemburg wird das Tanken seit einiger Zeit immer günstiger. Nachdem vor wenigen Tagen der Preis für Diesel weiter in den Keller gerutscht ist, folgt nun der Preis für Benzin. Ab Samstag wird's also nochmal günstiger.

Benzin bleifrei 95 geht dann von 1,182 Euro pro Liter auf 1,154 Euro runter, was einer Reduzierung von 2,8 Cent pro Liter entspricht. Dasselbe gilt für Benzin bleifrei 98, das zu einem Preis von 1,220 Euro pro Liter statt wie bisher für 1,248 Euro angeboten wird.

Dieser Trend dürfte aber mehr Autofahrer aus den Nachbarländern anziehen, vor allem da in Frankreich weiterhin gegen die Erhöhung der Kraftstoffsteuer protestiert wird.

