Freibäder werden die Zeitfenster kurz halten

«Lasst uns bei der Hitze ins Freibad gehen!» Was früher selbstverständlich und simpel war, ist während der Corona-Pandemie nicht so einfach. Denn die Gesundheitsmaßnahmen machen die Sache noch immer ein wenig kompliziert. Zumindest dann, wenn die Schwimmbäder – wie in Vianden und Rodingen – nicht ohnehin wegen Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben.

Denn nach der neuen Corona-Gesetzgebung der Regierung arbeiten die Gemeinden fieberhaft an der Anpassung ihrer Hygiene-Protokolle, aber bis das Covid-Check-System im Schwimmbad angekommen ist und sich durchgesetzt hat, muss man vor dem Schwimmen oft Weitsicht an den Tag legen – und sich in Geduld üben.

Die Stadt Differdingen und das Aquasud arbeiten an verschiedenen Optionen: Entweder sie bleiben bei den bisherigen Regeln (Abstand), oder sie akzeptieren das Covid-Check- System und können bis zu 300 Personen einlassen. Die dritte Möglichkeit ist, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, um mehr Gäste empfangen zu dürfen.

Zwei Zeitfenster an den Wochentagen, drei am Wochenende

Aber die Reservierungen offenbar mit zwei Zeitfenstern pro Tag an den Wochentagen und drei am Wochenende bestehen bleiben. In Grevenmacher, wo die maximal erlaubte Zeit im Freibad vier Stunden beträgt, war es schon am Sonntag voll. Gegen 16 Uhr musste der Eingang geschlossen werden und die Leute mussten warten, bis andere Gäste das Bad verlassen haben. Die Kapazität auf dem Gelände beträgt 500 Personen (86 im großen Becken). Dies wird in diesem Sommer wahrscheinlich häufig vorkommen. In Remich gibt es drei Zeitslots mit maximal 400 Personen pro Slot (etwa 100 im großen Becken).

Wenn das Covid-Check-System eine Option ist, wird das Publikum der Schwimmbäder, oft jung und noch selten geimpft, die Tests nicht auslassen. In der Coque, Redingen oder Strassen ist die Nachfrage ebenfalls groß, vor allem an den Wochenenden. Und die Kapazitäten dementsprechend begrenzt, sodass ein spontaner Freibad-Ausflug beinahe unmöglich scheint.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)