Luxemburg nimmt deutlich mehr Steuern ein

Die finanzielle Situation der Regierung hat sich zwischen März 2018 und März 2019 deutlich verbessert. Bei sinkenden Ausgaben und steigenden Einnahmen erzielte der Staat einen Überschuss von 677 Millionen Euro, so ein Bericht über den Staatshaushalt, der am Montag von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) vorgelegt wurde.

In einem Jahr sanken die Ausgaben um 2,3 Prozent auf 4,427 Milliarden Euro. So wurden beispielsweise weniger Sozialleistungen gezahlt (-145,7 Millionen Euro), was mit 47 Prozent der Gesamtausgaben den größten Posten darstellt. Der Tarif für Staatsbediensteten stieg dagegen um 8,3 Prozent. Die Summe überstieg damit erstmals die symbolische Grenze von einer Milliarde Euro.

Vom Staat wurden mehr Einkommenssteuern erhoben (+478,3 Millionen Euro oder 22 Prozent mehr). Die Gesamterlöse stiegen um 13,3 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit 2016. Die Staatseinnahmen stiegen in einem Jahr um 13,3 Prozent.

