MeteoLux erwartet Schnee am Montag

Während am heutigen Sonntag noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Stundenkilometern im Großherzogtum gemessen werden und es den ganzen Tag über regnet, wird sich das ungemütliche Wetter in den kommenden Tagen ändern.

So wird das Wetter!







Am Montag soll es nur noch leicht bewölkt sein, auch wenn weiterhin mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen ist. Vor allem «gegen Ende des Nachmittags können sich aber einige Schneeflocken mit dem Niederschlag vermischen», so MeteoLux. In den folgenden Tagen wird es dann trockener, aber auch deutlich kälter. Am Dienstag und Mittwoch sollen die Temperaturen unter Null sinken.

(L'essentiel)