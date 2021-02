Werden bald Tests für Grenzgänger eingeführt?

«L'essentiel»: Erleben wir derzeit in der Epidemie eine Phase der Ruhe vor dem Sturm? Jean-Claude Schmit : Wir befinden uns in einer ziemlich angespannten Situation, weil wir wissen, dass neue Varianten, insbesondere die englische Varianten, sich auch bei uns ausbreiten. Das wird die Epidemie beeinflussen werden, weil sie leichter übertragbar sind. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Beruhigend ist aber, dass trotz der sehr starken Präsenz der englischen Variante die Zahlen noch recht stabil sind. Sie steigen, aber langsam. Es handelt sich noch nicht um eine exponentielle Phase und es ist ziemlich beruhigend zu sehen, dass die Situation zumindest teilweise unter Kontrolle ist.

Wie sieht angesichts der Varianten die Screening-Strategie des Landes in den kommenden Monaten aus? Wir werden die Varianten sicherlich mit spezifischen PCR-Tests weiterverfolgen. Wir werden die groß angelegten Tests beibehalten. Die PCR bleibt der Standard unter den Tests, aber zusätzlich werden wir das Angebot mit Schnelltests erweitern. Entweder Schnelltests, die von medizinischem Fachpersonal in verschiedenen Kontexten durchgeführt werden, oder Selbsttests, die gerade auf den Markt gekommen sind und die wir derzeit prüfen.

Wie gut sind diese Selbsttests?

Das kommt auf den Typ an, einerseits gibt es solche die auf Speichelproben basieren. Diese Tests scheinen die Erwartungen noch nicht zu erfüllen. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich in den nächsten Wochen verbessern werden, weil viele Produzenten daran arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es die Tests, bei denen die Proben in der Nase entnommen werden. Nicht hinten in der Nase oder im Rachen, sondern vorne in der Nase. Sie sind also für den Benutzer genauso einfach zu handhaben. Für diese haben wir recht gute Ergebnisse. Dies sind die, die Deutschland am Mittwoch zugelassen hat.

Ist es denkbar, dass sie bereits im März in den Schulen angeboten werden? Ja, es ist unsere Absicht, zumindest mit einem Pilotprojekt in Schulen und in Alten- und Pflegeheimen zu beginnen, wo viele gefährdete Menschen leben, obwohl die meisten von ihnen glücklicherweise jetzt geimpft sind.

Wann wird es Schnelltests in Apotheken geben? Schnelltests können, sofern sie das CE-Zeichen tragen, frei verkauft werden, insbesondere in Apotheken. Wir diskutieren über die Durchführung von Tests in Apotheken. Wir wissen, dass es in Frankreich sehr gut funktioniert, und wir würden es gerne auch hier zum Laufen bringen.

Können Sie sich vorstellen, Grenzgänger, die nach Luxemburg kommen und dort arbeiten, zum Beispiel zu einem Test pro Woche zu verpflichten? Das ist derzeit nicht unser Plan. In anderen Länder ist das diskutiert worden, vor allem Deutschland in Bezug auf Frankreich. Wenn Entscheidungen in diese Richtung getroffen werden, dann in Absprache mit diesen Ländern, denn wir stehen uns sehr nahe. Es ist aber nicht auszuschließen.

Kommen wir zum Thema Impfungen? Ich kann die Öffentlichkeit beruhigen. Die Impfungen kommen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gut voran. Aber wir müssen zugeben, dass wir von den Herstellern und Lieferungen von Impfstoffen abhängig sind.

Und dieser Punkt beunruhigt Sie immer noch? Das variiert ständig. Wir haben Lieferzusagen, die nicht unbedingt eingehalten werden, oder zumindest nicht in der erwarteten Menge. Beruhigend ist, dass wir drei Hersteller auf dem Markt haben. Eine vierte wird gerade bewertet und eine fünfte bereitet seinen Antrag vor. In ein oder zwei Monaten werden wir fünf verschiedene Hersteller haben, wenn alles gut läuft.

Ist der Impfstoff von Astra Zeneca wirksam gegen schwere Formen von Covid? Ja. Das ist richtig. Und wir haben immer mehr Studien, vor allem mit der sehr breiten Erfahrung in Großbritannien und Schottland, die Millionen von Menschen einbeziehen, wo wir sehen, dass die Wirksamkeit sehr, sehr gut ist.

(Nicolas Martin/L'essentiel)