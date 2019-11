Whistleblower werden besser geschützt

Die Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern umfasst Personen mit Arbeitnehmerstatus, Selbständige, Aktionäre und Verwalter, Lieferanten, Freiwillige und Auszubildende, aber auch Reporter und ihre Quellen, die über ein beendetes Arbeitsverhältnis berichten. Whistleblower, deren Arbeitsverhältnis noch nicht begonnen hat und Menschen, die einem Reporter helfen, erklärte Justizministerin Sam Tanson.

Zu den Garantien, die die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, gehört die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass öffentliche und private Rechtspersonen Kanäle und Verfahren für die interne Berichterstattung innerhalb des Unternehmens einrichten. Diese Verpflichtung gilt für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten und Städte mit mindestens 10.000 Einwohnern. Die Staaten müssen auch «unabhängige und autonome» externe Berichtswege einrichten.

Öffentliche Offenlegung aus «vernünftigen Gründen» möglich

Um in den Genuss des Schutzes zu kommen, müssen Hinweisgeber Informationen, die in einem beruflichen Kontext gewonnen wurden, an einen dieser beiden Kanäle melden. Sie werden zwar aus Gründen der Effizienz ermutigt, zuerst interne Kanäle zu nutzen, verlieren aber nicht den Schutz der Richtlinie, wenn sie sich entscheiden, einen externen Kanal direkt zu nutzen. Erweisen sich die Berichtswege als unzureichend, kann der Hinweisgeber durch öffentliche Bekanntgabe vorgehen. Diese Einschränkung ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die betroffenen Unternehmen vor bösartigen Meldungen zu schützen. Die öffentliche Offenlegung steht dem Hinweisgeber weiterhin unmittelbar offen, der «triftige Gründe» hat, zu glauben, dass die Verletzung eine «unmittelbare oder offensichtliche Gefahr für das öffentliche Interesse» darstellt.

Die Richtlinie, so die Justizministerin weiter, setzt die Empfehlungen des Europarates und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte um. Das Regierungsprogramm sieht in diesem Zusammenhang Folgendes vor: «Die nationale Gesetzgebung umfasst den Umfang, der durch die nationale Rechtsprechung in diesem Bereich sowie durch den des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte definiert ist». Während die Richtlinie die spezifischen Sektoren definiert, für die sie gilt, beabsichtigt die luxemburgische Regierung, den Anwendungsbereich auf alle nationalen Rechtsvorschriften auszudehnen. Die Richtlinie wird am 15. November in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt bleibt den Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, diese umzusetzen.

(mau/L'essentiel)