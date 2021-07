«Wenn ich auf der Straße belästigt werde, belle ich»

«Ich werde deine Muschi zerstören.» So abstoßend und erschütternd dieser Satz auch klingen mag: So hat sich laut Anne ein Mann in einem Zug in Luxemburg gegenüber einer jungen Frau geäußert. Einfach so. Dabei ist das Beispiel nur eines der vielen Zeugnisse von Opfern von Catcalling (Belästigung im öffentlichen Raum), die Anne auf ihrem Instagram-Account «Cat calls of Luxembourg» veröffentlicht – und anprangert.

«Die junge Frau war entsetzt. Sie ging von dem Mann weg, der ihr gegenüber saß, um Hilfe zu holen, aber die anderen Wagen waren leer, also stieg sie vor ihrer Station aus», erzählt die 23-Jährige. Die Luxemburgerin schreibt die Sätze der Catcaller mit Kreide an eben jene Stelle, wo es passiert ist, macht ein Foto und postet es auf ihrem Account. «Ein Klassiker ist ‹Dreckige Hure!›. Beleidigungen wie diese erhalten Frauen in der Regel, wenn sie sich nach Sätzen wie ‹Du bist zu hübsch, wie ist deine Nummer?› nicht herabgelassen haben, zu antworten», erklärt Anne.

«Ich weiß nicht, warum sie das tun»

«Wenn das bei mir passiert, belle ich. Buchstäblich», sagt Anne. «Der Stalker ist nicht mutig, er neigt dazu, wegzulaufen», sagt Anne. Sie hat ihren Account ins Leben gerufen, nachdem sie festgestellt hatte, dass Catcalling auch in Luxemburg verbreitet ist. «Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich denke, es ist das Vergnügen, sie hilflos zu sehen».

Sie hofft, den Betroffenen mit ihrem Account eine Stimme zu geben. «Einen Raum, um sich gehört zu fühlen», sagt die 23-Jährige. Und um das Bewusstsein zu schärfen. «Als ich einem Freund davon erzählte, war er überwältigt von der Masse der Aussagen. Er fragte seine Mutter und seine Freundin, ob das üblich sei. Sie sagten ihm: ‹Ja!›». Und schließlich würde es vielleicht auch die Täter zum Nachdenken bewegen. «Selbst wenn nur drei Typen, die so etwas tun, erkennen, wie ekelhaft das ist, und damit aufhören, sind das immerhin drei Stalker weniger.»

