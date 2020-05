Benzin wird in Luxemburg wieder teurer

Seit Ende Februar dieses Jahres befindet sich der Benzinpreis im Sinkflug. Kostete der Liter 95er Sprit am 28. Februar an Luxemburgs Tankstellen noch 1,225 Euro, zahlt man derzeit nur noch 89,1 Cent – ein Minus von 27 Prozent und so wenig wie zuletzt vor elf Jahren. Doch die Talfahrt ist beendet.

Ab Dienstag, null Uhr, kostet der Liter Super maximal 92,7 Cent (+3,6). Der Preis für 98 Oktan hatte bereits am vergangenen Freitag leicht auf 98,9 Cent angezogen. Der Dieselpreis bleibt vorerst bei 83,5 Cent.

(pw/L'essentiel)