«Luxemburg setzt sich gegen Geldwäsche ein»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Luxemburg hat die Klage der Europäischen Kommission vom 8. November 2018 gegen das Großherzogtum zur Kenntnis genommen», sagte die Regierung am Freitag in einer Erklärung. Brüssel kritisierte Luxemburg, weil es die vierte Direktive zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt habe.

«Es kann in der Europäischen Union keine Schwachstellen geben, die von Kriminellen ausgenutzt werden könnten», sagte Vĕra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung im Hinblick auf Luxemburg.

Kurz vor der Fertigstellung

Im Großherzogtum verteidigt man sich: «Luxemburg setzt sich entschieden gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler, internationaler und europäischer Ebene ein», so die Regierung und erklärt, dass die «oben genannte Direktive durch die Gesetze vom 13. Februar 2018 und 10. August 2018 umgesetzt wurde». Der Rechtsrahmen würde nun «ergänzt durch die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie innerhalb der festgelegten Fristen».

Alles wäre daher lediglich ein Zeitproblem. Die Länder hatten bis zum 26. Juni 2018 Zeit, um die Richtlinie umzusetzen. Die luxemburgischen Behörden stehen in engem Kontakt mit der Europäischen Kommission, «um alle Unklarheiten zu beseitigen».

(L'essentiel)