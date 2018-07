Asselborn ist «noch nicht amtsmüde»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auch nach 14 Jahren als Außenminister Luxemburgs ist Jean Asselborn (69) nicht amtsmüde. Schließlich bewerbe er sich bei der Parlamentswahl vom 14. Oktober erneut um Vertrauen der Wähler im Großherzogtum. Das sagte der dienstälteste EU-Außenminister gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntag. «Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann habe ich die Konsequenzen zu ziehen und dann kann ich nicht fortlaufen. Das mache ich nicht.»

Der Sozialdemokrat, gehört der Abgeordnetenkammer seit 1984 an. Ob er sein Amt als Außenminister weiter ausführen wolle, stehe noch in den Sternen. Über die künftige Regierungskoalition werde erst nach der Wahl geredet. «Ich mache meine Arbeit. Und wenn das Ergebnis da ist und die Koalition in eine gewisse Richtung geht, dann habe ich mich zu entscheiden.» Laut Asselborn werde «keine Partei die absolute Mehrheit haben.»

Asselborn, der in Luxemburg das Beliebtheitsranking heimischer Politiker weiter anführt, sagte, er fühle sich nicht müde, solange er noch mindestens einmal («aber lieber mehrmals») pro Jahr auf den 1912 Meter hohen Mont Ventoux in Südfrankreich fahren könne, der auch von den Tour de France-Profis gefürchtet wird. Er sei «weder amtsmüde noch körperlich müde.»

(L'essentiel/dpa)