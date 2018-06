An der Linie 10 scheiden sich die Geister

Zu Anfang waren viele Fahrgäste froh, dass endlich eine regelmäßige Bahnverbindung zwischen dem Pfaffenthal und dem Luxemburger Stadtzentrum eingerichtet worden ist. «Fünf Minuten Fahrt, das ist schon verlockend», sagt ein Pendler. Es sei wesentlich angenehmer als den Bus zu nehmen und im Stau stecken zu bleiben. Doch mit der Zeit legte sich die Euphorie.

Die häufigen Verspätungen und Zugausfälle, die in letzter Minute, angekündigt werden, gehen vielen Nutzern gewaltig auf die Nerven. «Ich habe meinen Anschluss nach Athus mehrmals verpasst und ich bin nicht der Einzige. Pendler, die nach Frankreich wollen, befinden sich regelmäßig in der gleichen Situation. Man spricht von einer Pünktlichkeitsrate von fast 90 Prozent. Woher kommen diese Zahlen?», echauffiert sich ein Fahrgast. Er habe sich entschieden wieder auf den Bus umzusteigen. «Das dauert zwar 25 Minuten, aber der Bus fährt wenigstens immer.»

Pannen und höhere Gewalt

Vonseiten der CFL gibt es da auch keine Widerworte. «Manchmal werden Verspätungen durch höhere Gewalt außerhalb des Schienennetzes verursacht. Ein Beispiel wäre der Lastwagen, der in der Steigung von Clausen stecken geblieben ist, ein anderes der Lkw, der einen Bahnübergang in Dommeldingen beschädigt hat. Das führt zu Sicherheitskontrollen, einer Reduzierung der Zuggeschwindigkeit und unweigerlich zu Verspätungen bei nachfolgenden Haltestellen», sagt der ein Sprecher der CFL. Doch auch diverse technische Störungen bleiben nicht unerwähnt.

«Es gab einige am 15. und 25. Mai in der Hauptverkehrszeit. Und auch dort führen sie zu Verzögerungen. Aber Pannen sind nicht so häufig, wie es allenthalben heißt, vor allem was die Anzahl der Züge betrifft, die im Einsatz seien», rechtfertigt sich der Sprecher.

(Gaël Padiou/L'essentiel)