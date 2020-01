Jede vierte Frau hat psychische Probleme

Eine körperliche Erkrankung kann man messen. Bei Grippe steigt das Fieber, ein Beinbruch ist auf dem Röntgenbild zu erkennen. Zucker kann man messen. Wer eine körperliche Krankheit hat, wird bedauert und bekommt von allen Seiten Mitgefühl. Bei psychischen Erkrankungen ist das anders. «Erst wenn wir in einem Klima leben und arbeiten, in dem sich niemand für eine Depression schämen muss, werden Ursachenbekämpfung und Prävention erfolgreich sein», wie Dr. Juliana D'Alimonte von der Gesundheitsdirektion des Ministerium erklärt. «Vor allem in den Bereichen Prävention und Entstigmatisierung haben wir Nachholbedarf.» Denn Fakt ist: Vier von fünf Menschen suchen sich zu spät Hilfe – und das kann schlimme Folgen haben.

Wann Hilfe suchen?



Je früher desto besser. Sprechen Sie mit einem Experten, sobald:



- Sie (oder Ihre Angehörigen) Stimmungsschwankungen, Veränderungen des Verhaltens, in Ihren Beziehungen zu anderen oder Ihrer körperlichen Verfassung feststellen

- Sie unter Störungen leiden, die Ihre übliche Funktionsweise beeinträchtigen: soziale und intellektuelle Auswirkungen, Energielosigkeit, Müdigkeit usw.

- Sie Probleme mit einer Abhängigkeit erleben

- Sie Schwierigkeiten bei der Bewältigung einer bestimmten Lebenssituation haben usw.



Je schneller Sie handeln, umso größer sind Ihre Chancen auf eine rasche Genesung und umso kleiner wird die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls.





An wen kann ich mich wenden?



Sie können sich zunächst an Ihren Hausarzt wenden, oder direkt an einen Psychologen, Psychiater oder Psychotherapeuten.





Im Jahr 2017 haben 66 Personen im Großherzogtum keinen Ausweg mehr gesehen und den Freitod gewählt. Dies teilten Vertreter der landesweit initiierten Kampagne «Und wenn ich mir helfen ließe...?» am Dienstag in Bartringen mit. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit etwa 260 Millionen Menschen an einer psychischen Störung leiden. Jede vierte Frau leidet einmal in ihrem Leben an einer Depression. Bei den Männern trifft es einen von acht.

Kosten für Psychiater werden übernommen

Bei dem Treffen im Centre national de prévention des maladies mentales – La Ligue, einer Einrichtung zur Prävention psychischer Erkrankungen, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, machten die Teilnehmer deutlich, dass über psychische Störungen offen geredet werden müsse.

Zu den Zielen gehöre, das Wissen über psychische Störungen in der Bevölkerung zu vergrößern, über Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären und das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu stärken, «dass psychische Erkrankungen genauso ernst zu nehmen sind wie physische», machte Dr. Barbara Bucki von D'Ligue deutlich.

Bislang übernimmt die Gesundheitskasse nur die Therapiekosten eines Psychiaters oder, wenn der Patient die psychologische Betreuung im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts erhält. Sitzungen beim Psychologen muss der Patient bisher selbst tragen, es sei denn, er hat eine private Zusatzversicherung abgeschlossen, durch die anteilige Rückerstattungen möglich sind.

Was die Teilnehmer deutlich machen: «Es ist nie zu früh, sich helfen zu lassen.»

Diese Broschüre zu Psychischen Störungen hat d'Ligue veröffentlicht:

Hier geht es zur Facebook-Seite von Prévention Luxembourg.

(fj/L'essentiel)