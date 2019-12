Cattenom «bedroht Luxemburgs Existenz»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Kernkraftwerk Cattenom flößt vielen Luxemburgern Angst ein. Besonders im Hinblick auf die geplante Verlängerung der Laufzeit der vier Reaktoren. Sie soll nach dem Willen des Betreibers EDF bis zum Jahr 2035 verlängert werden. Nach der initialen Planung hätten die Reaktoren nach 40 Jahren Laufzeit – also 2026 – abgeschaltet werden sollen.

Die ersten kritischen Stellungnahmen aus Luxemburg sind bereits der zuständigen Aufsichtsbehörde «Autorité de sûreté nucléaire» übermittelt worden. Der Déi-Gréng-Politiker Carlo Back ist der Ansicht, dass «die französische Energiewahl die Existenz eines kleinen Staates wie Luxemburg bedroht.»

Umweltministerin Carole Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes erklären, dass «die Regierung regelmäßig an den Standpunkt Luxemburgs erinnert», der «die Abschaltung des Kraftwerks Cattenom» fordert.

« Werden alles tun »

Da es sich um eine souveräne Entscheidung handelt, beschränken sich die luxemburgischen Minister nicht darauf. "Die Regierung ermutigt die französischen Behörden, einen ehrgeizigen Standpunkt zur Verbesserung der nuklearen Sicherheit einzunehmen".

Etwa zehn Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt, wurde Cattenom 1986 in Betrieb genommen. Claude Turmes hatte kürzlich «Bedenken über den Zustand» einiger Apparaturen des AKW geäußert: «Wir werden auf rechtlicher und politischer alles tun, um sicherzustellen, dass die Laufzeit nicht verlängert wird.»

Den rund 2000 Beschäftigten in Cattenom will Turmes eine Alternative bieten, falls die französischen Behörden seiner Forderung nachkommen: Eine luxemburgische Anlage zur Erzeugung von Solarenergie, die in Thionville stehen soll.

(Thomas Holzer/L'essentiel)