Kinder lassen sich Freude an Schule nicht nehmen

Bereits vor einem Jahr nahm «de Schoulmeeschter» die Luxemburger mit auf seine musikalische Reise durch den Corona-Schulalltag. Während er zu dem Zeitpunkt noch über die Maßnahmen und deren Auswirkungen auf Alltag, Kinder und Lehrpersonal sang, verbreitet er mit dem neuen Lied «Spaass an der Schoul» eine positivere Stimmung.

Die Grundschüler der zweiten Klasse aus Viichten haben sich mit ihrem Lehrer «de Schoulmeeschter» zusammengetan und besingen das Leben mit einer ordentlichen Portion Motivation und Hoffnung. Denn «von nichts kommt nichts».

Doch zwischen Vokabeln und Rechnen lernen, darf selbstverständlich auch der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. «Mir spillen a mir laache gären all zesummen», singen sie in Zeiten, in denen das Beisammensein gar nicht mal so selbstverständlich ist. Wie glücklich es sie tatsächlich macht, ein wieder aktiveres Sozial- und Schulleben zu führen, wird im Video bildlich dargestellt. Trotz Masken im Gesicht, toben sie im Schulhof und im Klassenzimmer – und lassen sich die Freude nicht nehmen.

(L'essentiel)