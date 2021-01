Sterne-​​Köche kochen im Food-​​Truck im Grund

Am Samstag- und Sonntagmittag kamen Bewohner und Passanten im Grund am Rand der Pétrusse in einen ganz besonderen kulinarischen Genuss. Die beiden Sterne-Köche Cyril Molard (zwei Michelin-Sterne) und René Mathieu (ein Stern) haben eine Food-Truck-Küche bei Scott's Pub in ein Sterne-Restaurant verwandelt und damit der Corona-Krise auf ganz eigene Weise den Kampf angesagt.

«Die Leute können nicht ins Restaurant kommen, da das Restaurant geschlossen ist, also wollten wir zu ihnen kommen», freut sich René Mathieu über diese neue Erfahrung. Die Köche haben jeweils zwei Gerichte und 200 Portionen pro Tag kreiert. Auf der Karte standen gebratene Maki mit Roter Bete, Falafel mit Kichererbsen und Wurzelgemüse, Ente oder Celerisotto mit Trüffeln. Eine Portion gab es für zehn Euro, bis nichts mehr übrig ist. «Das Ziel war nicht, Geld zu verdienen, sondern mit der Straße im Einklang zu sein und Scott's Pub zu helfen», erklärte René Mathieu.

Die Köche hatten alles zu Hause vorbereitet und im Food-Truck die letzten Schritte durchgeführt. Einige hungrige Kunden warteten trotz der Kälte und mit Abstand mehr als eine Stunde. «Und das nicht, weil wir nicht schnell waren», schmunzelt René Mathieu.

(nm/L'essentiel)