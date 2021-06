«Am Findel werden keine illegalen Nachtflüge erlaubt»

François Bausch, Minister für Mobilität, besteht darauf: «Am Findel werden keine Nachtflüge illegal genehmigt». Fernand Kartheiser (ADR) hatte den Minister in einer parlamentarischen Anfrage zu diesem Thema befragt und behauptet, dass «die (regulatorischen) Bestimmungen permanent verletzt wurden» – zum Nachteil der Lebensqualität der Bürger, die in diesem Gebiet leben, so Kartheiser.

Der Findel ist laut Bausch in der Regel von 6 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Ausnahmen für Nachtflüge gebe es lediglich nach Artikel 13 der großherzoglichen Verordnung vom 24. Mai 1998 für Regierungs-, Rettungs- und humanitäre Flüge oder verspätete Frachtflüge. «Zu keiner Zeit werden die Bestimmungen der Verordnung verletzt, ohne Ausnahme», schreibt der Minister.

Die Zahl der Nachtflüge nimmt seit vier Jahren stetig ab. Im Jahr 2017 wurden 2226 Nachtflüge (An- und Abflüge) gezählt. 2019 waren es 1951 nächtliche Landungen und Abflüge und im Jahr 2020, geprägt von der Coronakrise, wurden insgesamt 1429 Nachtflüge registriert.

(fl/L'essentiel)