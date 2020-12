860 Pflegekräfte werden nächste Woche geimpft

Das Impfprogramm nimmt Gestalt an. Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) haben am Mittwoch auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten George Mischo geantwortet und angekündigt, dass zunächst 430 Mitarbeiter der vier Notfallkliniken* des Landes am 28. und 29. Dezember im Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in Luxemburg geimpft werden. Eine erste Lieferung des Impfstoffs von Pfizer/Biotech wird voraussichtlich am 26. Dezember in Luxemburg eintreffen. Am 30. Dezember werden dann reihum 430 Mitarbeiter von Pflegeheimen geimpft, und zwar vor Ort.

«Diese Mitarbeiter entsprechen den Kategorien, die in der nationalen Impfstrategie als vorrangig eingestuft wurden», sagen Xavier Bettel und Paulette Lenert. Aus logistischen Gründen könne der Hersteller den Impfstoff bei der ersten Lieferung nur an einen Standort liefern. Da der Impfstoff bei -75 Grad Celsius gelagert werden muss, sei es nicht möglich, ihn an verschiedene Krankenhäuser zu liefern.

Aber die Situation ändert sich voraussichtlich im Januar, wenn Pfizer und Biontech die Kliniken direkt beliefern können, teilen die Behörden mit. «Alle Angestellten (einschließlich der Subunternehmer) und alle Krankenhausärzte werden sich an ihrem Arbeitsplatz impfen lassen können», sagten der Ministerpräsident und die Gesundheitsministerin und sind laut eigener Aussage davon überzeugt, dass die Mehrheit von der Möglichkeit Gebrauch machen wird.

*Centre Hospitalier Emile-Mayrisch, Centre Hospitalier du Nord, CHL und Hôpitaux Robert Schuman.

(ol/L'essentiel)