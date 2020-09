Studenten sollen sich zum Uni-​​Start testen lassen

Das neue Studienjahr an der Uni Luxemburg bringt eine Vielzahl an coronabedingten Maßnahmen mit sich. Das Wintersemester hat zum 14. September begonnen. An den Standorten Belval, Kirchberg und Limpertsberg sind die Hygienemaßnahmen durch Schilder ausgewiesen, Desinfektionsmittel steht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Doch die Universität geht noch einen Schritt weiter: Studenten, Professoren sowie das gesamte Personal sind dazu aufgerufen, sich bis Mitte Oktober auf freiwilliger Basis und kostenlos auf eine mögliche Coronainfektion testen zu lassen. «Wir empfehlen diesen Test», sagt Catherine Léglu, stellvertretende Vizerektorin. Ob die Uni auf Folgetests drängt, hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie in der Region ab. Im Falle eines positiven Testergebnisses würde zwar die Anonymität der betroffenen Person gewahrt, aber der ganze Kurs 14 Tage lang in den Fernunterricht geschickt.

Während die großen Hörsäle weiterhin geschlossen bleiben, bietet die Uni in den Seminarräumen einen Hybrid-Unterricht an, um das Risiko einer Ausbreitung des Virus zu minimieren. «Die Hälfte der Kursteilnehmer kann in den Räumen unterrichtet werden, während die andere Hälfte den Unterricht im Livestream verfolgt», erklärt Léglu. Weil einige Studenten durch den Lockdown in finanzielle oder psychische Probleme geraten sind, hat die Universität die entsprechenden Anlaufstellen personell verstärkt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)