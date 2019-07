Bald startet der Kollektiv-​​Urlaub in Luxemburg

In diesem Jahr beginnt der Kollektivurlaub für die Hoch- und Tiefbauer am Freitag, den 26. Juli. Bis zum 18. August können sie in den Urlaub fahren, bevor es wieder an die Arbeit geht. In der Woche darauf folgen die Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Kühlinstallateure, die noch bis Samstag, den 3. August arbeiten und am Montag, den 26. August, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werden.

Insgesamt sind etwas mehr als 18.000 Menschen im Großherzogtum von Kollektivurlauben betroffen. Ausnahmeregelungen gibt es seit mehreren Jahren für den Bau der Tram in der Hauptstadt. «In diesem Jahr werden sich die Arbeiten vor allem auf Straßenbahnknotenpunkte konzentrieren», erklärt Pol Faber, Generalsekretär der Gruppe der Hoch- und Tiefbauunternehmen.

Der Bau oder die Renovierung von Schulkomplexen, Arbeiten in Krankenhäusern oder Instandhaltungsarbeiten an großen luxemburgischen Industrieanlagen sind allesamt Projekte, für die ebenfalls Ausnahmeregelungen gelten.

(Patrick Théry/L'essentiel)