Entwicklung von Belval auf der Zielgeraden

Die Umwandlung der Industriebrache Esch-Belval in ein funktionierendes, modernes Stadtviertel soll 2027 fertiggestellt werden. 84 Prozent der Gesamtfläche des Projekts seien vermarktet, teilte «Agora», das für die Entwicklung zuständige Unternehmen, am Monatg in einem Jahresbericht mit. Innerhalb von zwei Jahren sollen die privaten Programme der Terrasse des Hauts-Fourneaux und des Wohngebiets Belval Nord abgeschlossen sein.

In Belval Süd ist der Bau von 70.000 Quadratmetern Geschossfläche geplant, mit einem überwiegenden Anteil an Wohnungen, die von klassischen Apartments bis zu Einfamilienhäusern reichen. «Die Vermarktung der ersten Parzellen wird im Jahr 2022 beginnen», so «Agora».

In Belval gibt es bereits 1124 Wohneinheiten, mehr als 1000 sind im Bau oder in der Planung. Rund 450 Wohnungen werden in den nächsten 18 Monaten fertiggestellt, darunter etwa 100 im 55 Meter hohen Omnia-Turm neben Belvalplaza 1. Bei den Büroimmobilien sank die laut Agora «traditionell niedrige» Leerstandsquote Ende 2020 auf 1,1 Prozent gegenüber 4,1 Prozent im Vorjahr – bei 268.000 Quadratmetern Fläche. Rund 250 Unternehmen, Institutionen und Betriebe sind in Belval angesiedelt.

(mv/L'essentiel)