Die Regierung stimmt neuem CHL-​​Gebäude zu

In Luxemburg-Stadt wird ein neues Gebäudes im Krankenhauszentrum errichtet. Der Regierungs-Rat einigte sich am Freitag auf ein Vorprojekt für den Bau der neuen Struktur für das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL). Der neue Bau soll den bisherigen ersetzen.

Das Projekt ist seit mehreren Jahren in Arbeit, da der Hauptteil des Umbaus bereits 2014 von der Regierung genehmigt wurde. So sollen 364 Millionen Euro in das neue Gebäude fließen, welches unmittelbar neben der im Jahr 2015 eingeweihten Entbindungsstation entstehen wird.

Der Neubau mit 380 Zimmern wird nicht vor 2023 fertiggestellt sein. Die Zustimmung des Regierungsrates ermöglicht es nun, einen detaillierten Vorentwurf zu erstellen.

(jg/L'essentiel)