«Bio-​​Betrüger sind schwer zu überführen»

Laut einer Umfrage der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sind 60 Prozent der Europäer besorgt über die Lebensmittelsicherheit. Zwei Drittel informieren sich über die Herkunft der Lebensmittel. Auch wenn das Thema in der Vergangenheit zweitrangig gewesen sein mag, haben zahlreiche Skandale in der Lebensmittelbranche den Blick der Verbraucher in den vergangenen zehn Jahren verändert.

Luxemburg verlangt laut Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert «sehr hohe Standards» von den Produzenten. Die Regierung möchte die bereits bestehenden Kontrollinstanzen in einer einzigen, neuen Behörde zusammenfassen. Derzeit gibt es in Luxemburg 21 Prüfstellen, die das gleiche Ziel verfolgen – die Verbraucher und die unterschiedlichen Gütesiegel zu schützen.

«Nicht nicht einfach, Betrüger zu entlarven»

Derzeit führen etwa 40 Kontrolleure durchschnittlich 2000 unangekündigte Inspektionen pro Jahr durch. Nicht immer ausreichend angesichts der Anzahl der unterschiedlichen Produkte, die in Luxemburg auf den Teller kommen.

Besonders im Fokus der Kontrolleure stehen derzeit die Bioprodukte. «Es ist nicht einfach, Betrüger zu entlarven. Ein Produkt zu testen reicht oft nicht aus, um zu beweisen, dass es nicht aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammt», sagt Patrick Hau, der neue Kommissar der Regierung für Lebensmittelsicherheit. Ebenfalls oft gefälscht würden italienische Öle, Gewürze und Krebsfleisch.

(Thomas Holzer/L'essentiel)