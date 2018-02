Luxemburgs Erste-​​Hilfe-​​Personal wird entlastet

Im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt brach am 26. Januar in einem Gebäude ein Großbrand aus. Vor Ort waren viele Feuerwehrleute damit beschäftigt, die Flammen zu löschen und erste Hilfe zu leisten. Als Unterstützung –

hauptsächlich im logistischen Bereich – kam erstmals das neue Centre de gestion des opérations (CGO) zum Einsatz, welches im Rahmen der Hilfsreform eingerichtet wurde und sich seit dem 15. Januar in der Testphase befindet.

Das Zentrum wurde in Gasperich mit dem Ziel errichtet, Helfer vor Ort zu unterstützen. Denn bislang war der Einsatzleiter für verschiedene Abläufe verantwortlich. So musste er beispielsweise im Notfall einen Antrag auf Verstärkung stellen, die Verlegung von Opfern organisieren oder die Kommunikation mit der Presse abwickeln. Nun aber fallen solche Aufgaben auf das CGO. Laut Paul Schroeder, Direktor der Notfallverwaltung, wird diese Unterstützung von den Rettern «sehr positiv aufgenommen».

Das CGO passt zudem sowohl Personal als auch seine Ressourcen an die Notsituationen an und ermöglicht es vorausschauend zu planen. «Während des Brandes in Luxemburg waren alle Feuerwehrleute der Stadt beteiligt, so dass wir die anderen Einsatzzentralen in der Region im Falle eines weiteren Zwischenfalls hätten alarmieren können», fügt Paul Schroeder hinzu. Das CGO soll nach der Testphase ab dem 1. Juli voll einsatzbereit sein.



