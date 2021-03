Benzinpreis steigt am Mittwoch weiter

Benzin wird am Mittwoch in Luxemburg erneut teurer. Das teilt das Energieministerium am Dienstagnachmittag mit. Demnach steigt der maximale Literpreis für Benzin der Sorten Super 95 und Super 98. Für 95-er Benzin wird ab Mitternacht 1,277 Euro an den Säule aufgerufen, eine Steigerung um 2,3 Cents.

Für das auch als E5 bezeichnete Super 98 werden sogar drei Cent je Liter mehr fällig. Pro Liter kostet der Kraftstoff dann 1,344 Euro an den Säulen des Großherzogtums.

Für Diesel wurde am Dienstag keine Preisänderungen bekannt gegeben. Hier kostet der Liter somit weiterhin 1,139 Euro.

(L'essentiel)