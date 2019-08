Soll das Rauchen auf der Straße verboten werden?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem 1. Januar 2016 ist es in Luxemburg streng verboten, Zigarettenstummel, Kaugummi oder Verpackungen auf die Straße zu werfen. Wer das trotzdem tut, kann mit einer Geldstrafe von 49 Euro belangt werden. Bisher wurde diese gesetzliche Bestimmung aber nur selten eingesetzt: Besonders an Bahnhöfen oder anderen Orten, an denen die Menschen ihre Zeit wartend verbringen, ist dies sichtbar.

Infografik Die elektronische Zigarette Milliarden von Zigarettenstummeln



Weltweit werden insgesamt 137.000 Zigarettenstummel pro Sekunde in die Umwelt geworfen. Dies entspricht etwa 493 Millionen Kippen pro Stunde und 11,8 Milliarden pro Tag. Jedes Jahr landen insgesamt 4320 Milliarden Stummel in der Natur.

Einem Bürger ist das Rauchen in der Öffentlichkeit ein Dorn im Auge: Er hat auf der Website der Chamber eine Petition eingereicht, die noch bis Ende August unterzeichnet werden kann. Der Text fordert nicht nur ein Rauchverbot auf der Straße, sondern auch die Einrichtung von öffentlichen Raucherbereichen.

Raucherzonen an Straßenecken

Der Petent sieht darin, «einen neuen Weg, um gegen das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf der Straße zu kämpfen». Er erinnert daran, dass die «Kippen»nach wissenschaftlichen Studien nicht biologisch abbaubar sind und dass es bis zu zwölf Jahren dauert, bis ein Filter auf natürlichem Weg verrottet. Außerdem «sind die darin enthaltene Giftstoffe für die Tier- und Pflanzenwelt eine Bedrohung – besonders für die Lebewesen im Wasser.» Schon eine Zigarettenkippe kann 500 Liter Wasser verunreinigen.

Darüber hinaus ist der Petent der Meinung, dass ein Verbot, Zigarettenstummel auf die Straße zu werfen, nicht ausreichend sei. Deshalb fordert der Verfasser des Textes, an bestimmten Straßenecken Raucherzonen mit entsprechenden Mülleimern einzurichten.

(jw/L'essentiel)