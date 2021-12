«Miss World»-​​Wahl wegen Corona verschoben

Der «Miss World»-Wettbewerb kann aus Pandemiegründen nicht stattfinden, wie die Organisatoren am Donnerstagabend mitteilen. Eigentlich hätte in dieser Nacht die Gewinnerin gewählt werden sollen. Emilie Boland, die Luxemburg bei der Miss-Wahl vertritt, berichtet uns, dass seit der Ankunft in Puerto Rico vor einem Monat, «alle Misses, die am Wettbewerb teilnehmen, alle drei Tage auf Corona getestet wurden». Schließlich seien die Tests sogar täglich erfolgt. «Zu viele Tests sind mittlerweile positiv, nicht nur bei den Kandidatinnen, sondern auch bei den Mitarbeitern», erzählt die 25-Jährige.

«Für die Organisation ist natürlich die Gesundheit das Wichtigste», betont die Luxemburgerin. «Die ganze Welt ist wegen der Miss World-Wahl hier in Puerto Rico versammelt und man möchte das Virus nicht überall verbreiten. Daher müssen alle nach Hause. Zumindest die, die negativ getestet wurden. Die, die positiv getestet wurden, müssen noch zehn Tage im Hotel bleiben.»

Die Show wird also um 90 Tage verschoben. «Und ich werde immer noch das Großherzogtum vertreten. Ich werde meine Projekte in Luxemburg fortsetzen und hoffe dann, dass für alle Kandidatinnen und das gesamte Personal alles gut verläuft, denn ehrlich gesagt haben wir uns wirklich alle an die Gesundheitsmaßnahmen gehalten. Wir hatten die ganze Zeit die Masken auf, außer für die Fotos. Es ist wirklich Pech, denn alle sind geimpft. Wir haben immer kleine Gruppen gebildet, um zu verhindern, dass alle 90 Bewerberinnen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Wir hatten vier verschiedene Busse. Wirklich schade.»

(fl/L'essentiel)