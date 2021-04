Luxemburger wohl auch von LinkedIn-​​Leak betroffen

Wenige Tage nachdem im Netz Informationen von rund 533 Millionen Facebook-Mitgliedern entdeckt wurden, wird in einem Hacker-Forum erneut ein Datensatz mit angeblich einer halben Milliarde Nutzerdaten angeboten. Der Verkäufer behauptet, die Informationen stammten vom Karrierenetzwerk LinkedIn, wie die Website «Cybernews» berichtet. LinkedIn betonte nach einer Untersuchung in der Nacht zum Freitag, es scheine sich um eine Sammlung von Daten aus verschiedenen Quellen zu handeln. Bei LinkedIn seien nur öffentlich zugängliche Informationen dafür abgegriffen worden.

Ob auch Nutzer aus dem Großherzogtum betroffen sind, ist noch nicht klar. Die Nationale Kommission für Datenschutz (CNPD) erklärt, dass sie die Frage an ihre Kollegen aus Irland (DPC) weitergeleitet hat. Der europäische LinkedIn-Hauptsitz befindet sich in Dublin. Allerdings sollten die Nutzer aus Luxemburg «aufgrund der großen Anzahl der gehackten Konten davon ausgehen, dass ihr Konto ebenfalls darunter fällt», so der CNPD.

Auch Premier Bettel betroffen

Grundangaben wie der vollständige Name sowie etwa E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum oder die Stadt, in der man wohnt, dienen bei Online-Netzwerken oft dazu, Bekannte und Freunde eindeutig zu identifizieren. Sie sind meist nicht für andere Nutzer sichtbar, können aber über Computer-Schnittstellen abgeglichen werden. Online-Kriminelle fanden allerdings immer wieder Wege, die Informationen über automatisierte Anfragen in großem Stil abzugreifen. Die Plattformen gehen dagegen vor – wenn die Daten aber erst einmal im Umlauf sind, ist ihre Verbreitung kaum zu stoppen.

Die am Wochenende entdeckten Telefonnummern und E-Mail-Adressen von 533 Millionen Facebook-Nutzern wurden dem Online-Netzwerk zufolge durch einen Missbrauch der Funktion zur Freundessuche erbeutet, bevor die Plattform im Sommer 2019 ein Schlupfloch schloss. Der Verkäufer der angeblichen LinkedIn-Daten stellte zunächst nur zwei Millionen Datensätze online und versteigert das volle Paket, wie «Cybernews» berichtete. LinkedIn gehört seit 2016 zu Microsoft. Auch 188.200 Facebook-Konten aus Luxemburg sind davon betroffen – auch das von Premierminister Xavier Bettel.

(ol/L'essentiel)