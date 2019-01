«Loterie nationale» feiert Umsatz-​​Plus

In ihrem Communiqué kündigte die «Loterie nationale» am heutigen Montag an, dass der Verkauf von Glücksspiel-Produkten weiterhin stark sei. Der Umsatz stieg zwischen 2017 und 2018 um 2,75 Prozent auf 104,3 Millionen Euro. Für den traditionellen Marktführer «Euro Millions» war 2018 ein «gemischtes» Jahr mit einem Umsatzrückgang von drei Prozent. «Trotz eines vielversprechenden Starts mit einem Jackpot von 177 Millionen im Februar und zwei 130 Millionen Super Jackpot-Events im April und September waren die Jackpot-Zyklen recht kurz und erzeugten weniger Begeisterung als in den Vorjahren», begründet die Lotterie.

Der Verkauf von Rubbellosen blieb allerdings stabil. Durch die «Erneuerung des Angebots» und drei neuen Spielen stiegen die Ergebnisse der «Rubbel»-Spiele gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Im Jahr 2017 lag der Umsatz bei 21,2 Millionen Euro. Die «Piccobello»-Rubbellose waren am erfolgreichsten. Außerdem fanden im Glückspiel-Sortiment der Rubbellos-Adventskalender und die Rubbellos-Packs großen Anklang, so der Glücksspiel-Anbieter.

Der Verkauf von Lottoscheinen sei nach Angaben der nationalen Lotterie dank einer treuen Spielgemeinschaft weiterhin stabil. Das Glückspiel «Zubito» verzeichnete allerdings einen Umsatzrückgang von acht Prozent. «Illegale Automatenglücksspiele, die sich immer mehr verbreiten, wirken sich weiterhin auf die Ergebnisse des legalen Angebots der «Loterie nationale» negativ aus», sagte der Glücksspiel-Anbieter. Das illegale Angebot soll ebenfalls für den starken Rückgang von -43,5 Prozent verantwortlich sein, der bei Oddset-Sportwetten beobachtet wurde.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)