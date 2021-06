Die Rives de Clausen leben wieder auf

Bei strahlendem Sonnenschein füllten sich an Sonntagnachmittag die Rives de Clausen. Das Covid-Check-Zertifikat ist inzwischen kostenlos in digitaler und Papierform erhältlich, gehört aber noch nicht zur Routine der Einrichtungen im Partybereich. «Es ist eine sehr gute Idee, die viel Zeit sparen wird, aber sie ist noch zu neu. Wir werden es in den nächsten Wochen umsetzen», sagten die Besitzer vom Ikki, Zap Schoul und Maybe not Bob's. Christian, der Inhaber der Big Beer Company, war da anderer Meinung: «Auch wenn alle auf der Terrasse sind, wende ich die neuen Regeln schon an, die Zeitersparnis ist spürbar».

Die Rives waren in der Samstagnacht rappelvoll, und die Besitzer der Etablissements waren hocherfreut, dass ihnen die Genehmigung erteilt wurde, bis 1 Uhr morgens zu öffnen. «Wir haben das Gefühl, dass die Rives wieder lebendig sind», sagte Christian. Um diesen den Besucherstrom besser zu steuern, haben die Besitzer der Bars und Restaurants den Behörden die Idee einer einzigen Kontrolle am Eingang der Straße unterbreitet, die einen «Pass» ausgibt, der für den ganzen Abend in allen Etablissements gültig sein soll.

(jfc/L'essentiel)