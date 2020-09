Jogger machen in Petingen Jagd auf Müll

Plastikflaschen, Glasflaschen, haufenweise Zigarettenstummel und natürlich mittlerweile auch Masken: 20 «Plogger» haben am Sonntag in Petingen große Mengen Müll vom Boden aufgesammelt. «Plogging» ist eine Zusammensetzung des schwedischen Ausdrucks «plocka upp» (aufheben) und «Joggen».

Das Konzept boomt inzwischen. Die Idee besteht darin, Ausflüge zu nutzen, um den Müll, an dem man vorbeiläuft, einzusammeln. Das Joggen kommt da natürlich etwas kürzer. «Wir gehen selten mehr als 400 Meter ohne anzuhalten, aber das Bücken ist auch eine gute Übung», lächelt Sacha Schmit aus Rollingen. Die Veranstaltung in Petingen ist vom Präsidenten der Umweltkommission Patrick Arendt (CSV) ins Leben gerufen worden. Gestern fand das Event bereits zum dritten Mal statt. «Wir wechseln jeden Monat zwischen Petingen, Rodingen und Rollingen», sagt Yannick Glod, der überzeugt davon ist, dass «Plogging» helfen kann, die Menschen zu sensibilisieren. Gestern nahmen Familien und Spaziergänger mit ihren Hunden an der Aktion teil.

Der örtliche Leichtathletikverein RBUAP (Red Boys Differdange Union Athlétique Pétange) hat die sieben Kilometer lange Strecke entworfen. «Umweltbewusstsein und -schutz sollten allen Clubs am Herzen liegen», betont Lucien Elvinger, Präsident des RBUAP. Wenn in Zukunft schon mal alle Abfälle in großen Tüten in der Mülltonne landen, «hoffen wir, uns in Zukunft um die Mülltrennung kümmern zu können», sagt Patrick Arendt.

(Nicolas Martin/L'essentiel)