«Wie lange, bis es zu Mord in der Schule kommt?»

Zwei Wochen nachdem Rafael, ein Schüler des LTB (Lycée Technique de Bonnevoie), erstoche wurde, sorgt das Thema der Gewalt unter Jugendlichen weiterhin für hitzige Diskussionen. Nachdem die Politik sich bereits zu Wort gemeldet hat, warnen nun die Lehrerverbände vor einem «Aufwärtstrend», den man bereits seit einigen Jahren beobachte.

«Wer weist denn schon lange auf die Gewaltbereitschaft einiger Jugendlicher hin? Sicherlich nicht die politischen Parteien», heißt es seitens der Agess (Association générale des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur). Sie werfen den Behörden vor, das Phänomen zu verharmlosen. Die Vereinigung erinnert indes auch an eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2019, in der festgehalten wurde, dass die Gewalt an Schulen um 25 Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg wurde von den betroffenen Ministern noch als «gering» eingestuft.

«Für einen jungen Menschen ist es jetzt zu spät, die Tat kann nicht widerrufen werden. Wie lange wird es dauern, bis es zu einer ähnlichen Tat innerhalb einer Schule kommt?», wird in der Pressemitteilung die Frage aufgeworfen.

«Unwürdig für ein Land wie das Großherzogtum»

«Die verhaltensauffälligen Schüler, von denen wir hier sprechen, bilden eine absolute Minderheit unserer Jugend», präzisiert die Agess. Es gebe aber einen Mangel an spezialisierten Strukturen zur Betreuung dieser potenziell gefährlichen Jugendlichen. «Es ist eines Landes wie des Großherzogtums nicht würdig, dass die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, Lehrer, Mitarbeiter und Direktoren von Gymnasien der Gefahr körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Und das alles, weil einige verhaltensauffällige Jugendliche täglich mit ihnen zusammen sind», heißt es in der Mitteilung abschließend.

Am Abend des 26. Januar wurde der 18-jährige Rafael im Stadtteil Bonneweg erstochen. Zwei Minderjährige im Alter von 15 und 17 Jahren wurden festgenommen und in der Jugendstrafanstalt Dreiborn untergebracht, nachdem ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlichen Mordes eingeleitet worden war. Die grausige Tat hinderte einen der mutmaßlichen Täter allerdings nicht daran, sich in sozialen Netzwerken zu äußern.

(th/L'essentiel)