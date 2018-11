Luxemburg fällt im Welt-​​Ranking um sieben Plätze

Wie teuer wird es für ausländische Studenten oder auch Arbeitnehmer, wenn sie, auch wenn es nur für begrenzte Zeit ist, nach Luxemburg ziehen wollen? Mit dieser und ähnlichen Fragen beschäfigte sich eine Studie der EuroCost International. Sie untersuchte, wie kostspielig das Leben für Arbeitskräfte aus dem Ausland in 272 Städten weltweit ist, darunter sind neben Luxemburg-Stadt auch Metropolen wie London, Hong Kong, Tokio oder New York.

Dabei zeigte sich, das Leben in Luxemburg ist lange davon entfernt so teuer zu sein, wie das in anderen Städten. Es ist sogar etwas günstiger geworden. Europaweit liegt Genf hier auf Platz eins, weltweit liegt die Schweizer Stadt sogar auf Platz vier. Gefolgt von London auf Platz zwei (weltweit auf Platz acht). Bei den Ländern, in denen die Rechnungen mit Euros bezahlt werden, führt Paris das Ranking an. Weltweit auf Platz eins steht Hong Kong, gefolgt von Tokyo auf Platz zwei und Kinshasa im Kongo auf Platz drei.

Luxemburg sinkt weltweit auf Platz 87

In Luxemburg sind die Lebenshaltungskosten, wie das Luxemburger Wort berichtet, weitgehend stabil. Im vergangenen Jahr sank die Hauptstadt sogar von Platz 21 im Vorjahr auf Platz 23 ab, im weltweiten Vergleich landet sie auf Platz 87 – auch hier sank sie im Ranking. Luxemburg überzeugte in einer weiteren Studie auch was das Thema Lebensqualität anbelangt: Der Informationsanbieter ECA International ordnete die Stadt auf seinem «Global Liveability Ranking 2018» auf Platz neun der angenehmsten Städte für europäische Arbeitnehmer außerhalb ihres Heimatlandes. Luxemburg ist also ein erstrebenswertes Ziel.

Aber einen Haken hat das schöne Bild: Die Studie von EuroCost berechnet in die Lebenshaltungskosten für ausländische Arbeitnehmer nur die Mietkosten ein, ohne Bildung und Gesundheit miteinzubeziehen. Außerdem, so EuroCost selbst, lebten Zugewanderte oft in anderen Stadtteilen als Einheimische, was das Bild verzerren könnte. Hinzu kommen Wechselkurse innerhalb der verschiedenen Währungen, die in den einzelnen Städten gelten.

