Elf Menschen sind in Luxemburg ertrunken

An heißen Sommertagen sind die Seen perfekte Orte, um sich abzukühlen. Sie sind aber auch eine Gefahr – für Nichtschwimmer wie für Schwimmer. Schließlich sind seit 2014 elf Menschen in Luxemburg ertrunken, acht davon im Obersauer Stausee und drei weitere im See in Remerschen See ertrunken. Dies teilte Innenministerin Taina Bofferding am Mittwoch in ihrer Antwort auf die Anfrage der DP-Abgeordneten Claude Lamberty und Max Hahn mit. Demnach seien in diesen sechs Jahren an beiden Orten auch elf Menschen vor dem Ertrinken gerettet worden.

Wie die Ministerin erklärt, hätte die Rettungsstelle nicht nur die Aufgaben, Unfallopfern zu helfen sondern auch mögliche Wasserverschmutzung zu melden. Während der Sommersaison stellt das CGDIS immer mindestens drei Taucher zur Verfügung. Diese Zahl könne «je nach Bedarf angepasst werden». Viele Unfälle ereigneten sich jedoch während der Arbeitszeit der Rettungshelfer: Demnach verunglückten die Hälfte der Opfer am Obersauer Stausee in dieser Zeit.

Auch die Polizei könnte am See eingreifen, meint Bofferding. Dies ist zum Beispiel der Fall, um illegalen Feiern Einhalt zu gebieten oder um sicherzustellen, dass sich niemand in Gefahr begibt. Diese Überwachung finde, so die Ministerin, «Tag und Nacht, an Wochentagen und Wochenenden» statt.

(jg/L'essentiel)