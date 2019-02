Granate in Zessingen im Keller gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Granate wurde am Montagmorgen in Zessingen in der Rue Antoine gefunden. Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Wie das Luxemburger Wort berichtet, ist der «Service de déminage» derzeit im Einsatz.

Erst am Samstagnachmittag entdeckte ein Mann in Beles beim Aufräumen in seinem Haus zufällig einige Granaten. Als der Kampfmittelräumdienst der Polizei vor Ort ankam, wurde nach genauer Untersuchung festgestellt, dass die Objekte keine Explosionsgefahr darstellen. Sie wurden sichergestellt.

+++Update folgt...+++

(L'essentiel)