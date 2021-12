Abtei Neumünster gewährt einen Blick in die Welt

Ein Sportveteran, der während des Lockdowns in Irland in seinem Wohnzimmer herumrennt, festgehalten von Stephen McCarthy. Ein kalifornischer Seelöwe schwimmt auf eine Schutzmaske zu, fotografiert von Ralph Pace. Wenig überraschend nimmt 2020 auch die Corona-Pandemie einen wichtigen Stellenwert in den Pressefotos ein. «Es ist auffällig, wie das Virus jeden Aspekt unseres Lebens infiltriert hat, vom Sport bis zur Umwelt», stellt Marika Cukrowski, Kuratorin der Ausstellung World Press Photo 2021, fest.

