«Unsere Wirtschaft muss sozialer werden»

«Wird man in 1000 Jahren noch das Gleiche produzieren können?» Mit dieser Frage beschäftigt sich Christian Tock, der im Wirtschaftsministerium für die industrielle Entwicklung zuständig ist – und er hat sie am Mittwoch in der Rockhal in Esch-Belval gestellt, wo über die Wirtschaft von morgen diskutiert wurde. «Wir müssen uns in Richtung einer Wohlstandsökonomie bewegen, indem wir die sozialen Erfordernisse der Arbeitnehmer und der Umwelt respektieren», meint Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). Unternehmen dürften auch nicht mehr nur als Profitmaschine betrachtet werden.

Zu diesem Zweck hat das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Sozial- und Solidarwirtschaft eine Studie bei EcoTransfaire in Auftrag gegeben, einem Unternehmen, das sich auf lokale Entwicklung und den Wandel spezialisiert hat. Der Bericht, der am Mittwoch vorgestellt wurde, zeigt Wege für eine «sozialere und nachhaltigere» Wirtschaft in Luxemburg und der Großregion (Frankreich, Belgien) auf.

Förderung von Akteure und Plattformen

Konkret schlägt die Studie vor, insbesondere Netzwerke und Akteure zu fördern und zu entwickeln, die sich Nachhaltigkeit aufs Tableau geschrieben haben. Dies betrifft Branchen der Lebensmittelverarbeitung (wie bei Überschüssen oder unverkauften Waren) oder etwa des Pfandkreislaufs (Waschen von Flaschen, Kisten und Gläsern).

Darüber hinaus fordert EcoTransfaire die Förderung von Plattformen in der Großregion, die Wertschöpfungsketten (Reparatur von Elektrogeräten, Wiederverwendung von medizinischen Geräten oder auch Restaurierung von Büromöbeln) entwickeln. «Sie ermöglichen mehr Kooperationen, aber auch den Austausch von Material (Teile, Werkzeuge) oder auch andere Arten der gemeinsamen Nutzung (Methoden und Verfahren)», heißt es.

700.000 Arbeitsplätze in der EU

Schließlich wird die Strukturierung von Branchen empfohlen, die als strategisch wichtig identifiziert wurden. Hierzu gehören vor allem der Rückbau oder das Recycling von Kunststoffen. «Dies ist von besonderer Bedeutung, um ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit (Bedeutung der Generierung ausreichender Mengen), Innovation und Verbreitung in der breiten Öffentlichkeit zu erreichen», heißt es in dem Bericht.

Die EU will bis 2030 rund 700.000 Arbeitsplätze im Bereich der Kreislaufwirtschaft schaffen. Wie viele das in Luxemburg werden könnten, war auch Patrick Klein, Referent für Sozialwirtschaft und Sozialunternehmen bei der EU-Kommission, der an einer der Podiumsdiskussionen teilnahm, nicht in der Lage, abzuschätzen.

