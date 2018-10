Ein neues Event speziell für Fahrradfans

Ein Festival eigens für Fans der sportlichen Zweiräder: An diesem Samstag versammelten sich Jung und Alt im Bike Park Boy Konen in Cessange, um ihre gemeinsame Leidenschaft zu teilen – das Radfahren. Anlass war das erste Radfestival in Luxemburg. Das Festival findet Samstag und Sonntag statt, bei freiem Eintritt. «Wir gehen davon aus, dass wir am Wochenende 1500 Besucher begrüßen werden», erklärt Louis Haas, einer der Organisatoren der Agentur Optin. Ziel sei es, ein jährliches Treffen für Fahrradfans einzurichten.

Rad-Downhill-Wettbewerbe, so nennt man den Sport in dem es darum geht, steile Strecken so schnell wie möglich zu bewältigen, finden den ganzen Nachmittag über statt. Rund zehn Verkaufs-, Ausstellungs- und sogar Reparaturstände sind Teil der Veranstaltung. «Wir freuen uns beim ersten Fahrradfestival in Luxemburg dabei zu sein», erklärt Luc Schmitt, ein Gymnasiast, der Downhill-Mountainbiken liebt: «Es ist eine Gelegenheit, Informationen auszutauschen, unsere Tricks zu zeigen und sogar neue Teile für unsere Fahrräder zu kaufen.»

(L'essentiel/Ana Martins)