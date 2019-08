Viandener Burg zählt zu den Schönsten der Welt

Die Burg in Vianden ist eine der schönsten Burgen der Welt, so eine Auswahl des amerikanischen Nachrichtensenders CNN. Das beliebte Touristenziel im Norden des Großherzogtums ist eines der 21 ausgewählten Schlösser und Burgen, darunter Chambord in Frankreich, die Prager Burg, Edinburgh Castle, Topkapi in Istanbul, Himeji in Japan, Neuschwanstein in Deutschland und der Palácio Nacional da Pena in Portugal.

«Trotz seiner geringen Größe kann das Großherzogtum Luxemburg mit vielen Burgen aufwarten und verzeichnet mehr als 50 in einem Gebiet, das kleiner ist, als die Metropolregion London», schreibt CNN auf seiner Website. «Die spektakulärste von ihnen ist die Burg von Vianden, die über der Our thront». Das amerikanischen Medium erinnert daran, dass die Burg an der Stelle einer alten römischen Festung zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert erbaut wurde. «Sie mischt romanische, gotische und Renaissance-Architekturelemente und befand sich bis 1977 in königlicher Hand, bis der Großherzog sie an den Staat übergab».

Das freut auch Wirtschaftsminister Étienne Schneider, der die Veröffentlichung schnell auf seiner Facebook-Seite teilte. «Jede Tourismusförderung in Luxemburg ist sinnvoll!»

Schloss Vianden is among the world's most beautiful castles https://edition.cnn.com/travel/article/most-beautiful-castles-world/index.html Publié par Etienne Schneider sur Mercredi 7 août 2019

(jw/L'essentiel)