So schädlich sind deutsche Kohlekraftwerke

In einer parlamentarischen Antwort äußerte sich Umweltministerin Carole Dieschbourg am Dienstag zu den Ergebnissen des Berichts «Kohleunternehmen machen Europa krank», der am 20. November 2018 veröffentlicht wurde. Als Antwort auf die Fragen der Abgeordneten David Wagner und Marc Baum bestätigte die Ministerin, dass der Betrieb deutscher Kohlekraftwerke einen schädlichen Einfluss auf die Umweltverschmutzung Luxemburgs hat.

«Es wurde bewiesen, dass bestimmte Kohlekraftwerke im Jahr 2016 ein gewisses Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstellten», so Dieschbourg. Laut der Umweltministerin haben die Braunkohlenwerke in Nordrhein-Westfalen (Neurath, Weisweiler und Niederaussem) – in der Nähe der luxemburgischen Grenze – zu 1,2 Prozent der Luftverschmutzung in Luxemburg beigetragen. Damit werden die Ergebnisse der europäischen Studie bestätigt. Der Studie zufolge habe die Luftverschmutzung insbesondere im Norden des Großherzogtums durch Emissionen aus Kohlekraftwerken in Nordrhein-Westfalen zugenommen.

Luxemburg setzt sich gegen Atom- und Kohlenkraftwerke ein

Laut der Europäischen Umweltagentur starben im Jahr 2015 insgesamt 240 Menschen in Luxemburg an den Folgen von Feinstaubverschmutzung. «Feinstaubpartikel können bis zu mehreren Wochen in der Luft bleiben. Außerdem können sie über 1000 Kilometer weit transportiert werden», erklärte die Ministerin. Aber was unternimmt die Luxemburger Regierung dagegen? Nach Angaben der Ministerin setze Luxemburg sich auf europäischer Ebene weiterhin für eine Politik gegen Atom- und Kohlekraftwerke ein.

Auf dem Luxemburger Gebiet würde die Feinstaubbelastung «kontinuierlich» gemessen werden. Alle Angaben zu Luftverschmutzung in Luxemburg sind auf der «Meng Loft»-App zu finden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)