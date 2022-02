Die «Fabrique d'Images» erweckt Kinderträume

Hunderte von Punkten, Kurven und Strichen. Unter dem Stift von Robin Leloup, Character Artist in der Fabrique d'Images nimmt die schelmische Maxie Gestalt an und wird bald zum Leben erweckt. Sie ist die Heldin von «My fairy troublemaker», einem 3D-Spielfilm des Animationsstudios aus Differdingen, der 2023 in die Kinos kommen soll.

Aus einem Skizzenblatt lässt Robin eine 3D-Silhouette entstehen, «wie ein Bildhauer mit Ton», sagt er. Es folgen Haare und Härchen, Texturen und Stoffe und schließlich die Farben. «Je nach Detail kann man zwei Wochen oder über einen Monat an einer Figur arbeiten», so der 23-Jährige aus Südfrankreich, der für acht Monate bei dem Projekt mitarbeitet.

« Wenn man eine Figur fertiggestellt hat, ist das ein tolles Gefühl »

Robin, eigentlich ausgebildeter Wissenschaftler, mit Begeisterung für Kunst und Mangas, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er erzählt: «In einem Film kann es zwei oder 200 Charaktere geben. Sie wachsen einem ans Herz, wenn man das, was man vorhatte, zu Ende bringt. Allerdings muss man der von der künstlerischen Leitung vorgegebenen Linie folgen. «Wenn man eine Figur fertiggestellt hat und sieht, wie sie dank der Animationskollegen zum Leben erwacht, ist das ein tolles Gefühl.»

Die 2002 gegründete Fabrique d'Images vereint fast die gesamte Produktionskette von Animationsfilmen und -serien in 2D oder 3D. «Für einen Spielfilm oder eine Staffel einer Serie braucht man in der Regel zwei Jahre», erzählt Co-Direktor Yannick Czukor. «Im Moment haben wir fünf große Projekte und 80 Mitarbeiter, aber wir sind bereits auf 120 Präsenzmitarbeiter angewachsen». Mit Filmen, die in der Regel ein Budget von sechs bis acht Millionen Dollar haben, ist die Fabrique weit von den 200-Millionen-Blockbustern von Pixar oder Disney entfernt. Doch das neuste Projekt des Studios, das «Ooops! Die Arche ist weg» mitproduziert und an der «Ironman»-Serie mitgewirkt hat, liegt bei beachtlichen 25 Millionen.

(nm/L'essentiel)