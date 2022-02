Avenue de l'Europe bis Mitte März gesperrt

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke auf der Avenue de l'Europe zwischen dem Kreisverkehr «Jardinerie» und dem Kreisverkehr am Sportplatz von Petingen sorgen für Probleme. Weil die Arbeiten nun doch etwas länger dauern, als zunächst geplant, müssen sich Autofahrer noch etwas länger in Geduld üben. «Als wir zu Beginn der Bauarbeiten im Januar Risse im Beton der Brücke entdeckten, haben wir sofort eine Verlängerung der Arbeiten bis mindestens 28. Februar (statt 24. Januar) vorgesehen», erklärt Richard Constant von der Intercommunale Idelux, die für die Bauarbeiten zuständig ist.

Nachdem die Ingenieure das Ausmaß der Schäden eingegrenzt haben, weiß der Bauherr nun mehr über die Dauer der Sperrung der Avenue de l'Europe, die täglich von mehr als 20.000 Fahrzeugen, darunter vielen Grenzarbeitern, befahren wird. «Die Reparaturen sind im Gange, wobei sehr spezielle Arbeiten durchgeführt werden müssen», so Constant weiter.

«Jetzt wissen wir genau, was zu tun ist. Wir müssen nur noch weitere Informationen über die tatsächliche Planung erhalten, was im Laufe dieser Woche geschehen wird. Man kann in der ersten Märzhälfte mit der Wiedereröffnung der Straße rechnen.» Zur Erinnerung: Die Avenue de l'Europe ist seit dem 7. Januar für den Verkehr gesperrt.

(jfc/L'essentiel)