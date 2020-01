Auchan ruft Austern wegen Norovirus zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die luxemburgischen Behörden für Lebensmittelsicherheit wurden soeben von der Warenhauskette Auchan darüber informiert, dass das Département Morbihan per Dekret vom 31. Dezember 2019 das Sammeln, den Versand und die Vermarktung aller Muscheln aus einem bestimmten Gebiet aufgrund von Fällen von Norovirus, die nach dem Verzehr von Austern aufgetreten sind, verboten hat.

Auchan hatte die Austern aus der Region unter dem Namen «Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2» der Marke MYTILIMER im Sortiment. Die fragliche Ware wurde in den betroffenen Geschäften aus dem Verkauf genommen, ein Teil davon wurde aber bereits an die Verbraucher verkauft.

Noroviren können beim Menschen Gastroenteritis verursachen, die sich durch Erbrechen und Durchfall äußert. Den Verbrauchern wird empfohlen, das Produkt nicht zu konsumieren.

Name: Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2 Marke: MYTILIMER Einheiten: 1,2 kg, 12 pièces Haltbarkeitsdatum (DLC): 19.12.2019 et 21.12.2019 Nummer: 19122019 et 21122019 Strichcode: 3000045268813 N° d'agrément: FR.35.132.018.CE

(L'essentiel)